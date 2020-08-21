康體業界政總請願　要求增設援助津貼

香港康體業界代表聯同議員郭偉強到政總請願。

政府早前推出兩輪防疫抗疫基金，惟康體業界認為支援不足，香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩聯同議員郭偉強到政府總部請願，向政務司司長張建宗遞交請願信，要求政府在第三輪防疫抗疫基金增設康體業界的緊急失業生活援助津貼，以及爭取放寬健身中心及運動設施封閉限制。

李表示，首兩輪防疫抗疫基金未能照顧疫情下失業的從業員，以及康體中心東主。第三波疫情爆發後，從業員再度被迫停工，政府應即時增加緊急康體運動業界援助金，為被迫停工的運動教練給予1萬港元即時支援。

另外，業界希望設上訴機制，為未獲「向註冊體育教練提供一次性補助金計劃」7500港元的教練提供再次覆核，補漏拾遺。業界又認為，只要做足保護措施後就可營業，要求放寬健身中心及運動設施封閉限制，提早允許有限度營業。

李續稱，學校提早放暑假，但同時停止所有課外活動，加上康樂及文化事務署場地再次關閉、禁聚令收緊，令業界再度步入寒冬。以往7、8月是運動及興趣班旺季，不少從業員原本希望靠暑假回復正常收入，但情況未有好轉，現時更有可能全年零收入。

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