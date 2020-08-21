痱滋警遇襲案　警反覆看片段認出被告涉案

灣仔警察總部去年6月26日晚被示威者包圍，25歲地盤工人岑曉麟涉嫌參與暴動及打爆一名便衣男警的「痱滋」一案，今日(21)在區院續審。控方傳召商業罪案調查科情報組偵緝警員朱家豪作供，朱在事後花了40小時，在辦公室的50吋大螢光幕重複看過案發時的閉路電視及公開平台片段，認出被告有份襲擊張金福，並剛好在旺角的另一次集會中發現他的身影。

朱家豪供稱，他負責翻查及分析本案的影片證供，而憑報章所拍攝到案發時照片，可見施襲者當日穿戴深色鴨舌帽、黑衣上衣、收身牛仔褲、黑色口罩、藍白色頸巾及露出手指的手套等，其髮型獨特，沒有「的水」。而從另一段由電台拍攝的片段看到，施襲者向張金福揮了兩拳，又從後踢了張的腰臀一下，片中可見施襲者身形高大，有接近1.9米高。

朱說他斷斷續續花了約10天時間，在辦公室的50吋大螢光幕翻看多段涉案影片做比對，若畫面有不清晰的地方，他會調校光暗及畫面速度，「慢慢睇，重複睇多次」。他指在這10天時間內，每天平均花3至4小時「睇片」，單是電台拍攝到案發經過的那一條片段，他就看過近100次。

而在案發後10天，即2019年7月7日，大批人士在旺角油麻地一帶聚集，朱在彌敦道信和中心外認出被告，及後有警員截查被告，並記錄他的住址。

不過辯方質疑朱沒有受過法證影片分析的專業訓練，朱反駁：「你可以話係在職訓練，我做情報科經常調查街頭騙案、祈福黨嘅案件，成日睇啲舊式屋邨、港鐵模糊嘅CCTV片段追查疑犯，每日都做緊呢類嘢」。

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