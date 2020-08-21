Goji Studios多間分店被指欠租　業主近月多次入稟申請封租令

新冠肺炎肆虐，健身中心等場所受限聚令影響被迫兩度停業，面對疫情來襲，即使是大型健身中心也難敵經營困難的情況。據法庭文件顯示，Goji Studios位於尖沙咀、旺角及九龍灣的3間分店，被業主10度入稟申請封租令，其位於九龍灣的分店更被指欠租4個月，共涉329萬港元租金。

據《業主與租客（綜合）條例》，若租客未能在到期日15天內交租，業主有權入稟法院申請收回物業，業主也可入稟區域法院申請財物扣押令（封租令），要求執達主任扣押及售賣出租物業內的財產，以抵償所欠租金。

其中Goji Studios位於旺角雅蘭中心的分店於今年5月、6月及8月，先後被業主恒隆地產5度入稟，每次均被指欠租1個月，涉及租金由43萬至263萬港元不等。

Goji Studios位於九龍灣Megabox的分店於今年5月15日被業主Megabox Development Company Limited入稟，被指欠租4個月，涉及329萬港元租金。同一分店於今年8月17日再被業主入稟被指欠租3個月，涉及租金246萬港元。

Goji Studios位於尖沙咀The One的分店於今年5月29日，被業主The One Property Limited3度入稟，被指欠租1至2個多月，涉及租金由238萬至325萬港元不等。

另一健身中心舒適堡，其位於長沙灣廣場的分店亦於今年5月26日，被業主麗新發展入稟，被指欠租3個月，涉及租金119萬港元。

至於瑜珈中心Pure Yoga位於旺角新世紀廣場的分店，則於今年6月2日及3日，兩度被業主新鴻基地產代理有限公司入稟，每次均被指欠租1個月，各涉及租金52萬港元。

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