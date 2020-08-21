警搗油尖賣淫集團　拘38人包括27名偷渡內地女

警方進行代號「星徑」的掃黃行動，經情報分析及深入調查，包括翻查大量閉路電視及派員喬裝顧客放蛇搜集證據，鎖定2間分別位於油麻地及尖沙咀的酒店，懷疑被犯罪集團闢作賣淫基地。

油尖警區行動主任總督察甄瀚揚表示，油尖警區特別職務隊聯同重案組及反黑組、油麻地分區、尖沙咀分區特遣隊及雜項調查隊昨日(20日)展開拘捕行動，一共拘捕38人，包括6名賣淫集團的骨幹成員、5名協助該團夥運作的成員及27名非法入境懷疑來港賣淫的中國籍女子。他們分別涉嫌干犯「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「協助未獲授權進境者留在香港」、「未獲入境處處長授權而留在香港」、「行使虛假文書」，及「管有偽造文件」。

行動中檢獲逾79萬港元現金，相信屬犯罪收益，又在不同的找換店檢取大量匯款單據，牽涉金額超過600萬港元，所有匯款均至內地，相信亦為集團犯罪所得，另外檢獲大量避孕套、漱口水、潤滑劑。27名涉嫌賣淫的女子以水路偷渡入境，主要招攬中高檔客人，最低消費為1千港元起。油尖警區行動主任總督察甄瀚揚表示，行動成功瓦解一個活躍於油尖區的賣淫集團，正調查犯罪集團有無黑幫背景，行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

甄呼籲找換店，如果接獲大額或可疑交易時，可與警方聯絡，因為警方發現有犯罪集團利用找換店匯走犯罪得益。甄續指犯罪集團利用網上廣告留下聯絡方法，包括電話號碼，社交軟件以作溝通，同時犯罪集團警覺性十分高，並非所有人可輕易預約，以增加警方調查難度。