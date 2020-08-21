警證供有疑點處理證物失誤　理大生脫藏武罪

一名理工大學男學生，被指於今年元旦日港島示威遊行當天，攜帶的背囊內有多個以膠管和鐵釘製作成的鐵蓮花及鐵蒺藜，因此而被控管有攻擊性武器和管有物品意圖損壞財產兩罪。他否認控罪，今（21日）在東區裁判法院被裁定罪名不成立。法庭指警員的證供有疑點，未能證明涉案背囊屬被告所有。

控罪指，19歲被告任浚銘於本年1月1日，在灣仔莊士敦道修頓遊樂場管有1個接疊膠管、4枝鐵釘、以及95個膠管和鐵釘。

裁判官裁決時指，本案的爭議是涉案背囊是否屬於被告。兩名警員作供時，承認在追截被告途中視線一度受阻。雖然其中一名警員指他是以背囊上的拉鏈作目標去識別被告，惟現場片段可見被告的背囊有套上防雨罩，故警員的說法存有疑點。

裁判官又指，警方處理涉案證物的手法亦受爭議，如不清楚是誰負責把涉案背囊帶返警署；兩名同房處理證物的警員互不清楚對方的工作及去處，有違常理；警員檢取證物後沒有立即放入防干擾證物袋，而是直接帶回警署，以上種種，都令法庭不能穩妥接納證物呈堂。雖然控方指證物上有被告指紋，惟裁判官質疑為何眾多證物中，只得一件證物有被告的一隻指紋。

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