婦人指使14歲子糾黨劫麻雀腳　兒子等3人今搶劫罪成

婦人打麻雀輸錢後，指使她的14歲兒子跟朋友糾黨打劫贏錢的麻雀腳，以搶回輸掉的金錢。該對母子及其餘6名14至20歲青年事後被捕，婦人早前與2名分別14及17歲青少年先後承認搶劫及企圖搶劫罪，其餘5人否認控罪。案件今天（21日）有裁決，區院法官裁定婦人的兒子與另兩名分別15和17歲的青少年搶劫罪成。6名被定罪的被告須還押後至9月10日候懲。其餘2名被告早前已獲判無罪。

涉案婦人周愛秀(48歲)承認的案情指，兩宗劫案發生後，警方識別到周是其中一名疑犯，遂將她拘捕。她在警誡下承認與兩名事主打麻雀時輸了很多錢，她懷疑兩名事主作弊騙錢，遂指示4名年輕男子搶劫對方。

周向警員透露，她的兒子（即第2被告）認識第5被告及已認罪的莊姓第3被告，她指示第5被告搶劫其中一名女事主陸澤菊，為了搶劫，她與兒子、第3、第4及第5被告建立了Whatsapp聊天群組，第一宗劫案只牽涉在群組內的4名被告；而第二宗劫案則牽涉第4及第5被告，以及其他身份不詳男子。警方在調查期間，發現周與各被告曾在Whatsapp談及劫案，群組命名為「做嘢」，周亦與部分被告有頻密的電話通訊。

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