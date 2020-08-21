青年人失業率高　政府死撐創造大量職位被批離地

本港失業率達6.1%，失業人數達24.2萬人。青年發展委員會今日(21日)舉行首場政策專題會議「青年就業場」，並在社交平台直播。有應屆大學畢業生反映，去年底開始搵工，寄出逾百份履歷表，但獲回應的不多。政府死撐今年創造大量職位，包括聘請萬多名公務員，相信適合年輕人。有市民在留言中批評官員離地，促請政府加快招聘程序。

政務司司長暨青年發展委員會主席張建宗在開場發言表示，年輕人是香港的未來，需要打好就業基礎，直言青年失業數字不理想，以15至19歲失業率為例，失業率逾22%；20至24歲及25至29歲的失業率分別16.2%及7.6%，待業人數7萬多人。他指政府在防疫抗疫基金下有60億港元用作創就業計劃，今年亦會聘請萬多名公務員，另有不同實習職位，相信有部分會適合年輕人。

張建宗在會上舉例有大學生畢業後任職警員，並由低做起，3年內成為督察，遭市民留言質疑以警察做例子，未必有青年人願意聆聽。他又提醒年輕人對首份工作不應太揀擇，需要放下身段。

勞工及福利局局長羅致光則稱，青年失業情況已較其他發展國家好，7月約有5.6萬人投入勞工市場，但同期只有5萬個新增職位，即有6千人失業。每年7、8月是年輕人面臨最大挑戰，但每年有約2.5%人退休，相信等待一會後便有職位供應，年輕人可趁機增值及嘗試實習職位。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020