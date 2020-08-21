情侶摑女童18巴　男入更生中心女判感化

女童遭人連環掌摑的片段在網上瘋傳。

網上早前流傳兩段短片，顯示一名女童遭人連環掌摑18巴。事後一對年輕情侶被捕，聲稱為教訓女童「爛口」又「講是非」。涉案情侶早前承認一項襲擊致造成身體傷害罪，今（21日）在粉嶺法院接受判刑時，男被告再承認另一宗傷人案，兩案一併判刑。最終男被告被判入更生中心，女被告則被判處24個月感化令。

男被告是16歲姓林學生，女被告則是一名15歲少女。控罪指，兩名被告於2020年6月29日，在上水龍圍邨呈祥樓外襲擊13歲的女童X。

案情顯示，女被告與X是朋友，她們相約於當日傍晚在案發地點見面，女被告在會面時指摘X「爛口」及說她壞話。未幾男被告出現，加入爭執，之後兩名被告共摑了事主的臉及頭部共18次。X的父親得悉事件後報警。女被告在警誡下稱遭事主「講是非」而施襲。

至於男被告另涉的傷人案，他與另一名15歲男生同承認兩項襲擊致造成身體傷害罪。案情指，今年6月29日下午3時許，包括兩名被告在內的7人與兩名事主在上水彩園邨劇場相遇，雙方因為「追女仔」而衝突，先是口角，繼而動武。未竟兩名事主不敵，分別被人推倒落地，並遭圍毆近2分鐘。

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