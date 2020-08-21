沉降超標停工近1年　何文田站上蓋物業工程復工

何文田站上蓋物業私人發展項目的建築工程獲准復工，屋宇署接納發展商提出申請，沉降幅度預設停工指標由20亳米大幅放寬至71亳米。早前安裝於連接忠孝街、佛光街及何文田站的行人隧道的監測點顯示，沉降紀錄超逾預設停工指標，何文田站上蓋物業的私人發展項目於上年9月19日暫停打樁工程。

負責建築工程的註冊建築專業人士事後向屋宇署提交報告，並建議適當緩解措施，以減低建築工程對附近鐵路設施結構安全的影響。屋宇署確認鐵路設施結構安全，港鐵公司亦已獲徵詢並確認復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響，監察鐵路系統安全運作的機電工程署，亦已確定鐵路保持安全運作。

已暫停的建築工程將於8月28日起分階段復工，承建商會先恢復不受沉降影響範圍的工程，至於受沉降影響的行人隧道附近之建築工程，則須先完成緩解措施中的灌漿工程，並向屋宇署提交灌漿工程成效評估，在屋宇署滿意成效後，承建商方可繼續餘下工程。

屋宇署續稱，該項目的註冊結構工程師已進行全面工程學分析，結果顯示行人隧道範圍的預計沉降幅度在71毫米內，對行人隧道的結構安全不會造成影響。因應何文田站的情況，屋宇署在批准打樁及挖掘工程的修訂圖則時已施加額外條件，要求進行餘下工程時必需採取一系列措施，以加強地盤監督及工程安全。

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