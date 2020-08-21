政府採用鼻腔與咽喉混樣檢測　醫生指準確度最多達70%

新冠肺炎疫情無了期，為盡量切斷社區傳播鏈並找出隱形患者，港府今日(21日)公布全民檢測的細節，有醫生指現時政府採用的鼻腔與咽喉採樣方式，準確度為60%至70%，平衡醫護人員感染風險與準確度之餘，亦須加大檢測量。有本地化驗所代表稱，雖然化驗所嘗試加大檢測量，惟現時每日可檢測過萬樣本的處所仍不足5間。

政府公布的全民檢測，採用鼻腔與咽喉的採樣方式，前者利用棉花球在鼻孔兩邊轉動，抽取黏膜細胞，但兒科專科醫生劉成志指出，有文獻指準確度只有40%；而後者則在喉嚨、扁桃腺位置，抽取口腔黏膜細胞，可提高準確度，惟小童或會誤吞。

劉又指，雖然鼻咽拭子的準確度有70%至80%，但由於抽取位置貼近喉嚨，令被抽取者有機會咳嗽，甚至有機會產生霧化，令水氣攜帶病毒，有機會傳染採樣者；深喉唾液方式雖然同樣有達70%至80%的準確度，但由於黏液太濃稠，難以稀釋並在短時間內做到大量檢測，他估計政府為了減低風險，在衡量多方面後，才會選擇混合鼻腔和咽喉的採樣方式，其準確度則達60%至70%。

對於政府為了提升檢測量而選擇採樣後進行混樣，香港醫學化驗所總會主席李偉振表示，混樣的比例為何要視乎不同化驗所，大前提是檢驗的敏感度不被減低。李續表示，現時實驗室24小時運作，進行三更制，可以隔日獲取結果，但每日可檢測過萬樣本的香港化驗所仍不足5間。

另外，有市民擔心檢測會收集個人基因資料，李指現時要分析病毒，依靠分析30至300個基因內的鹼基互補配對，而人類基因則有上30億個鹼基互補配對，所以不存在收集數據的可能，又指化驗所在完成化驗後，會把樣本當作醫療廢物銷毀。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡呼籲市民參加自願檢測，指要尋找隱形傳播鏈，截斷源頭，他亦表示明白全民檢測最理想是配合不同禁令進行，但理解社會現時難以進行。

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