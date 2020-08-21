經濟重創打爛飯碗　工會倡向失業人士每月津貼9000元

港府宣布將推出第3輪防疫抗疫基金，有工會今午(21日)與政府會面，建議政府向受疫情影響的重災行業，包括旅遊、飲食等發放一次性1萬港元現金津貼；又建議政府針對失業人士和被迫放無薪假的人士，向他們發放每月最高9000港元的現金津貼。

工聯會議員麥美娟指不少企業擔心復工無期，希望政府參考其他城市，分階段做出一系列措施恢復經濟活動，例如健康碼、病毒接觸警示程式等。

針對保就業計劃，工聯會理事長黃國表示，強積金戶口是防疫抗疫基金的唯一認證，但有不少自僱人士、自由工作者等均未能受惠，希望港府應作彈性處理。他又提到部分政府受歡迎的政策應持續推行，包括為支援旅遊業而向業界派發5000港元現金津貼、發放清潔工補貼等等。

工聯會又建議政府應創造更多臨時就業職位，並資助民間團體開辦短期職位；彈性處理防疫抗疫基金的資助，讓僱員申請補貼；為停工人士提供停工津貼。

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