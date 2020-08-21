修例風波：紀律部隊女文員涉參與起底被捕　疑洩200警員資料

網上昨日（20日）流傳一段影片，報稱在昨晨約9時，灣仔柯布連道與謝斐道交界有一名女子被多人拉扯及帶上一輛黑色七人車。期間，女子曾高聲呼救，現場有人向她稱「我已經拘捕你」，七人車之後載同該名女子往灣仔警察總部方向駛去。事件引起網上回響，甚至有人指稱是警方綁架市民。

網絡安全及科技罪案調查科譚威信警司回應事件表示，自去年6月，警方留意到網上有大量起底行為，至今有逾3,800人被公開姓名、電話、地址、相片等個人資料，其中包括警務人員、公務員、法官、法律界人士、立法會議員及區議員等，不少人受不同程度滋擾，甚至資料被用作申請貸款及器官捐贈等。

網罪科經深入調查後，昨日(20日)在灣仔拘捕一名25歲女子，她是入境處文書助理，已經入職約2年。根據警方調查，她在過去1年多次接觸一些社交平台的起底頻道負責人，向他們發放一些個人資料，相信有關資料是她經由入境處系統不法獲取。警方經過與入境處商討及獲得對方協助下，成功採取拘捕行動。

被捕女子涉嫌公職人員行為失當、有犯罪或不誠實意圖而取用電腦，以及違反高等法院於去年10月頒布、關於禁止披露警務人員及其家人資料的臨時禁制令。警方仍在調查案件，她將被暫控公職人員行為失當，以及串謀他人有犯罪或不誠實意圖而取用電腦，案件明天(22日)於東區裁判法院提堂。

譚威信強調，政府對公務人員的要求非常嚴格，其中包括專業知識及操守，今次事件相信是個別人員操守問題，對於違法的人士，警方會以不偏不倚的態度調查處理。另外，就有人將拘捕行動誣衊為綁架市民，警方對於遭刻意中傷表示遺憾。消息指，案中女子參與網上起底期間，涉及洩露至少200名警員的資料。

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