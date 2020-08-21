港府向全球採購個人防護裝備　10億元防疫基金已耗77%

港府「防疫抗疫基金」中預留10億港元作全球採購個人防護裝備，並於今日（21日）發表報告，公布最新採購結果。政府物流服務署在1月至7月期間，先後接洽了40多個國家和地區超過700個供應商，合共採購的個人防護裝備，包括約3.28億個口罩、逾280萬件保護袍，以及430萬個面罩等，採購總金額約13億港元。截至7月31日為止，「防疫抗疫基金」提供的10億港元撥款中，已支付約7.71億港元，佔承擔額77%。

至於供政府部門使用的CSI口罩方面，報告顯示，從2月初到7月底期間，懲教署合共向物流署和其他部門供應了超過2300萬個口罩。現時，懲教署每月向物流署供應約400萬個口 罩。領取最多CSI口罩的部門為香港警務處，今年1至7月合共領取347萬個CSI口罩；其次是衞生署，共領取313萬個。至於行政長官辦公室也領取了1.1萬個CSI口罩。

另外，截至7月31日，公立醫院個人防護裝備庫存包括約3400萬個口罩、約270萬個N95 呼吸器、約980萬個面罩及約520萬件保護袍。按照目前使用量，醫管局各項防護裝備庫存可用約3至4個月。衞生署個人防護裝備庫存包括約262萬個口罩、約31萬個N95呼吸器、約 23萬個面罩及約25萬件保護袍，估計可用約3個月。

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