疑受颱風吹襲影響　輕軌兩車站有木塊及外牆飾面脫落

消防於傍晚到輕軌路氹西站拆除有下墮風險的木塊。

澳門輕軌多個車站由昨晚(20日)至今早(21日)，分別被發現有圍板及外牆雲石飾面鬆動或脫落，懷疑受日前颱風「海高斯」吹襲引致。其中，輕軌路氹西站懷疑有破損的木塊脫落，消防於傍晚6時許接報到場處理，並已通知輕軌公司及工務局跟進。

消防表示，在車站底部放置冷氣機的平台上，發現多條長約1米乘0.15米的破損木塊搖搖欲墜，有下墮風險，消防人員到場後已把木塊拆除。據了解，木塊原用於包圍平台上的冷氣機，懷疑被強風吹爛。

另外，輕軌排角站月台於今早10時許，被發現外牆有雲石飾面板脫落，並散落到望德聖母灣大馬路路面，面積佔約為1.5米乘0.5米，事件中沒有人受傷，但銀河對出一段望德聖母灣馬路需要暫時封閉，有警員在場指揮交通。輕軌公司於中午約12時派員用工具敲掉部分鬆脫的飾面板。

此外，市政署表示，截至今午12時，已處理逾1000棵因颱風吹襲受損的樹木，其中扶正約130株樹，收集柴木重量超過300噸；在500多株列入《古樹名木保護名錄》的樹木中，市政署巡查了323株，其中131株樹有枝條折斷，2株被強風吹倒。

該署轄下至今共有103個市政設施已正常開放，包括公園、休憩區及遛狗區；另有32個局部開放，惟仍有34個設施暫停開放。署方稱，目前正加緊排查、清理搶修受颱風吹襲的綠化設施，提醒市民在清理工作完成前切勿擅闖封鎖線，希望市民體諒配合，避免發生意外。

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