孕婦檢測計劃提早於明日結束　收近500樣本無人染疫

民政事務總署早前夥拍仁濟醫院推出「孕婦檢測計劃」，為孕婦提供1次自願性質的免費新冠病毒檢測服務，計劃原定於本月29日結束。署方今日(21日)表示，由於過去一星期參與檢測的孕婦大幅減少，因此計劃提早於明日(22日)結束。

該署表示，截至昨日(20日)，共有559名孕婦領取採樣套裝，並收回其中493個檢測樣本。檢測承辦商化驗了488個樣本，未有樣本呈陽性。承辦商會按要求，向孕婦發出檢測結果報告，以便她們作入院分娩安排。仁濟醫院會將有關報告郵寄予參與檢測的孕婦。

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