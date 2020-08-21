飲食業飽受疫情重創　食肆本月25日起可申請資助

疫情重創飲食業，食物環境衞生署宣布優化防疫抗疫基金下的餐飲處所（社交距離）資助計劃，幫助合資格申請而又沒有申請首筆資助的食肆。符合該計劃申請資格的4類食肆持牌人將可於本月25日至9月14日期間申請，包括普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂持牌人。

計劃早在6月開始陸續向已成功申請的持牌人發放首筆12萬5千至110萬港元資助。該署指優化計劃將開放予符合申請資格，但從未申請首筆資助的持牌人，同樣可按其處所面積獲發放資助，用作支援其申請獲批後的3個月，即9至11月內支付員工薪酬。持牌人必須承諾收到資助的3個月內不裁員；不少於80%的資助額用於支付9至11月的員工薪金；聲明不會向保就業計劃提交第二期工資補貼申請，以防止雙重受惠。

優化計劃的申請表格可在食環署網頁下載，或於各分區環境衞生辦事處索取。合資格食物業牌照持有人可親身或郵寄遞交申請，亦可透過食環署網頁申請。該署收到填妥的申請表格及文件，審核後可於約2至3星期將資助款項以劃線支票寄往店舖。

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