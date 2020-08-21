警九龍城搗非法釣魚機賭檔　14男女被捕兼違禁聚遭票控

九龍城警區反三合會行動組隊人員，今日（21日）中午展開代號「犁庭掃穴」的打擊非法賭博行動。人員突擊搜查譚公道73號一個單位，搗破一個懷疑非法賭檔，檢獲3部釣魚機、2部射擊遊戲機、一部讀卡器、一批遊戲卡及約7,600元賭款，初步調查相信該賭檔已營運約2個月。

行動中，人員拘捕一名51歲姓林本地男子涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病 （規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章），另外9名本地男子、2名本地女子及2名非華裔男子，年齡介乎14至51歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被捕，所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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