政Whats噏：為延任鬼打鬼？　羅冠聰大潑泛民冷水

政府早前宣布第六屆立法會議員延任不少於一年，引發民主派就留任定還是杯葛，惹來激烈爭論。而支持杯葛所提出嘅理據，認為咁做能夠引起國際關注。自詡專注「國際戰線」，且秘密潛逃英國嘅前香港眾志常委羅冠聰，就對杯葛議會嘅人大潑冷水，話最後是否延任，都唔會引來國際嘅反彈喎。

羅冠聰喺Facebook發表長文，話對於民主派應否留任並冇太大傾向，但就認為民主派是否留任，並非國際間關注嘅問題，更以肯定態度話，是否進入議會，都唔會引起國際嘅反彈，更唔會係「背叛」咗某啲國家或政客喎。佢又指，未來一年嘅議員係「非常雞肋」，因為食之無味，棄之可惜。

佢仲話，真正嘅國際期許，係希望運動內部以建設性方式對話並揾出答案，然後共同向前，佢唔認為，未來一年嘅議會，係國際游說中嘅決定性因素，唔想有人誤會，作任何決定都會令國際支持有強烈反彈，仲直言唔會有國家、政客，因民主派延任或杯葛，而改變對香港及中國嘅態度。

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