九巴下周續削238條路線班次　整體候車時間最多30分鐘

新冠肺炎疫情持續，九巴下周將維持削班次安排。九巴今日(21日)表示，經運輸署批准，下周一(24日)將有238條路線需作班次調整，其中九龍區涉及73條，新界區165條，整體較上星期減少36條路線。

九巴重申，受影響的路線，其日間繁忙時間及非繁忙時間，乘客等候時間不會延長超過5分鐘；至於晚上9時後的非繁忙時間，等候時間不會延長超過10分鐘。調整後，所有路線每班車等候時間不會超過30分鐘。九巴稱，會繼續密切留意實際營運情況及客量，適時作出車務調配以應付乘客需求變化。

受疫情影響，九巴早前指整體客量較至常水平下跌40%，故向運輸署申請班次調整安排，但強調整體削班班次不超過10%。

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