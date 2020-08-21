警搗關閘水貨店拘15人　檢值380萬元美妝產品

澳門海關聯同警方打擊關閘一帶的水貨店，於昨晚(20日)出動多部大貨車，在一間水貨店檢獲並運走5900件懷疑水貨的美妝產品，估值約380萬澳門元，15人涉嫌觸犯對外貿易法被帶走調查，包括負責人、店舖職員和水客，而部分涉案水客為外地僱員，他們連同店舖負責人另涉嫌違反外僱法，同時由警方跟進。

海關表示，經連日監察關閘一帶的懷疑水貨店，並透過粵澳聯絡機制互換資料和分析情報後，海關與警方於昨晚突擊巡查涉案店舖，發現店內的美妝產品有部分已預先分裝，相信方便水客分批運送出境，逃避澳珠兩地海關監管。

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