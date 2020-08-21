政Whats噏：近半受訪者反對延任　主留派未提民調門檻

全國人大常委會早前通過第六屆立法會將繼續履行職責不少於一年，對於是否延任，民主派早前發聲明話傾向留守，但之後民主黨(白鴿黨)又開記者會，話要透過具有公信力、獨立同專業機構進行民意調查。公民黨就跟風附和，懶係開明咁話交畀市民決定佢哋嘅去留。正所謂魔鬼在細節裏，佢哋雖然不斷強調話會服從民調結果，但未有提到任何門檻要求，莫非刻意保留模糊空間，以便日後龍門任意擺？

香港民意研究所最新調查顯示，有近一半受訪者反對全體議員延任。民研喺星期一(17日)至星期四(20日)，向大約23000名受訪者進行調查，結果顯示，35%受訪者支持延任，反對就約莫47%，15%表示一半半。以受訪者政治取態劃分，當中有63%民主派支持者反對，支持延任嘅只有20%，亦有31%非民主派支持者反對。

民研主席鍾庭耀建議民主派可以跟從過半數受訪者嘅意見作出相關決定，又或者跟從民主派支持者三分二嘅主流意見。但若果未能達到門檻，認為民主派要再自行決定延任與否，咁樣係咪留咗啲空間支持民主派自己決定去留呢？

民主派睇到結果似乎都怯一怯，喺正式做民調之前想度下點搬龍門喎。白鴿黨主席胡志偉話將會同鍾庭耀見面，探討進一步細節，特別係牽涉決定去留嘅門檻，並指會喺民調開始之前公布門檻，以及作街頭宣傳同辯論。睇嚟民主黨已經準備打龍通，點名要民研負責做嚟緊嘅民調，仲坐埋一枱傾點樣設定門檻添。

公民黨同樣打晒開口牌，黨魁楊岳橋話就話會跟從民調結果，畀香港人決定佢哋嘅去留，仲話「我哋講得出，就當然做得到」，但當中仲有好多細節未講清楚喎。被問到若果得唔到過半數市民支持佢哋延任，係咪就會放棄議會陣地，楊岳橋就強調公民黨傾向支持延任，認為留任更加有利，會願意接受辯論講述佢哋嘅睇法。睇嚟民主派口口聲聲話會服從民調結果作決定，但始終放唔低自己嘅一套諗法囉。

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