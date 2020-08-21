警深水埗及黃大仙冚賭　8男女被捕兼收「禁聚令」告票

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（21日）下午約2時55分突擊搜查醫局街193號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀檔，檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀及約6000元賭款。。

行動中，人員拘捕一名40歲本地女子涉嫌「管理賭博場所」；另外2名本地男子及1名本地女子，年齡介乎38至72歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警方已對被捕人作出票控。所有被捕人現正被扣留調查。

另外，黃大仙警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日（21日）下午約4時半展開打擊非法賭博行動，在彩虹邨綠晶樓對開一休憩處搗破一個懷疑非法街頭賭檔。

行動中，人員共拘捕3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎56至72歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。人員於行動中檢獲一副撲克牌和小量賭款。4名被捕男女現正被扣留調查。

警方提醒市民街頭聚賭屬違法行為，根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於二人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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