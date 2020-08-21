港區國安法：羅冠聰要求英外相推制裁名單　學者：勾結外國勢力

繼美國早前公布制裁11名中港官員後，潛逃英國、涉違《港區國安法》被香港警方通緝的前香港眾志常委羅冠聰，去信英國外相藍韜文（Dominic Raab），要求當局推出制裁中港官員名單，當中包括香港特首林鄭月娥。有學者直指羅此舉涉違反港區國安法勾結外國勢力，煽動外國政客危害香港利益，令國家安全受到威脅。

羅冠聰今日(21日)在社交平台貼文，指要求藍韜文根據英國《馬格尼茨基法案》（Global Magnitsky Act)，制裁一眾破壞《中英聯合聲明》所承諾的「高度自治」、打壓香港民主運動、強推《國安惡法》的中港官員及親中人士等，當中包括林鄭月娥。

不單止去信藍韜文，羅亦收集了近20名英國國會議員的聯署，呼籲英國政府推出相關制裁。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，羅冠聰的舉措肯定是違反港區國安法中勾結外國勢力，對香港的國家安全問題構成威脅，他表示羅已被本港警方列入通緝名單，形容羅是「豁咗出去」，刻意透過外國勢力，利用身在英國的「優勢」製造輿論，引起外間注意。

陳偉強續稱，由於羅是次去信要求英國當局制裁對象範圍廣，認為假如英方接納其要求，他直言對特區政府的官員帶來較大影響，皆因不少高官家人也是手持英國護照，甚至在當地持有物業更因此被沒收。