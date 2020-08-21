被指違人權對待青山灣羈留者　入境處斥報道失實

入境事務處今日(21日)再次回應個別媒體對青山灣入境事務中心的失實報道，並對此表示遺憾。入境處重申，該處一直嚴格遵守《入境（被羈留者的待遇）令》的相關規定，以確保所有被羈留人士均獲得妥善的待遇。根據《待遇令》，所有被羈留在中心的人士均可獲親友探訪。被羈留人士在探訪期間可收取包括食物（例如朱古力及餅乾）、生活用品、私人衣物及雜誌等物資。中心亦必須為他們免費供應足夠的食物。

至目前為止，有11名被羈留人士繼續選擇不領取由中心提供的膳食，但據入境處的紀錄，他們有小部分曾短暫停止飲用中心提供的奶茶、牛奶及水，但現在已恢復領取飲料。入境處人員一直密切留意他們的健康狀況，24小時當值的醫護人員亦定時為他們作醫學檢查，包括每日量度體重及隔日進行血糖測試。他們大部份的血糖水平仍屬正常，情緒大致穩定。

《待遇令》亦規定被羈留人士如訴稱生病或受傷，須在中心得到充足的醫療護理。現時，中心的醫療服務是以外判合約形式，由一所獨立的認可醫療機構提供，當值醫生一直嚴格按照香港醫務委員會有關的香港註冊醫生專業守則及其專業知識，為被羈留人士提供適切的醫療服務，包括處方所需的藥物。

如有需要，中心的當值醫生會建議將有關人士送往公立醫院作進一步檢查及接受適切的治療。被送院的人士必須經醫生診斷後方可離開醫院，院方亦會就有關人士的健康狀況提供詳細的醫療報告。

入境處會按當值醫生的專業判斷，安排有需要的人士盡快送院診斷。對於有人指稱入境處把相關人士強行送院及注射營養液，全屬子虛烏有，並置有關人士的健康和生命安全於不顧。若留院期間有關人士要求驗傷，入境處不會或亦不可能作出任何阻撓。若任何人報稱在羈留期間受到暴力對待，應立即向入境處作出投訴或報警求助，入境處及相關執法部門一定會依法嚴肅及公平處理。

此外，被羈留人士可要求與律師會面或接受公務探訪。事實上，入境處近日亦應個別立法會議員的要求，在不影響中心運作的情況下，多次安排被羈留人士與立法會議員進行會面。若任何人士在羈留期間受到不合理對待，可向申訴專員、到訪的太平紳士或入境處作出投訴，有關投訴定會按法律及既定程序嚴肅處理。即使在現時疫情期間，每兩星期一次的太平紳士探訪仍然持續進行，讓被羈留人士有充份機會提出申訴。

對於有人一再對入境處作出失實及不公平的指控，包括聲稱入境處人員以言語及肢體暴力，或其他不人道方式對待被羈留人士，並罔顧客觀事實，漠視部分被羈留人士可能對香港社會構成嚴重治安風險而質疑入境處作出羈留決定的合法性，入境處深表遺憾並予以譴責。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020