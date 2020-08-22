英國運港郵包藏值250萬K毒　海關拉涉案15歲少年

香港海關本月14日在香港國際機場檢獲約5公斤懷疑氯胺酮(K仔)，估計市值約250萬元。關員當日在赤鱲角香港國際機場檢查一件從英國寄抵本港，報稱載有衣服的空運郵包，發現該批懷疑氯胺酮收藏在10個紙盒的夾層內；經一番追查，海關人員昨日（21日）在土瓜灣拘捕一名15歲懷疑涉案少年。該名少年接受查問後，已被控以一項販運危險藥物罪名，今日（22日）在九龍城裁判法院提堂。

海關會繼續與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，以加強堵截利用郵遞或快遞渠道偷運毒品。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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