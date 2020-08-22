警方西區及北角冚賭　51男女被捕兼涉違「禁聚令」

西區警區根據線報及經深入調查後，昨日（21日）下午約5時，展開代號「箭號」的打擊非法賭博行動，突擊搜查位於徳輔道西、石排灣道、東勝道3個單位，搗破3個非法麻將賭檔。

警員在3個單位內拘捕3男1女(19至70歲)，涉嫌經營賭博場所及協助經營賭博場所，其中一名男子及一名女子在場所內涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），另一名男子涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（599G章）。另外16男20女(37至75歲)，涉嫌在賭博場所內賭博被捕，其中24人亦涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警方檢獲約10,000港元賭款、16,000港元籌碼、9張電動麻雀檯、1張麻雀檯、16副麻雀及一批賭具。所有被捕人士已被扣留調查。

另外，東區警區特別職務隊在同日下午約3時，突擊搜查北角英皇道416號一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。警員在單位內拘捕一名58歲男負責人，涉嫌「經營賭博場所」、違反《預防及控制疾病 （規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）；另外7男3女(32至63歲)則涉嫌「於賭博場所內賭博」和違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被捕。

行動中，檢獲兩部釣魚機、兩部射擊遊戲機及約17,500港元賭款。所有被捕男女已被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

警方亦呼籲市民在疫情嚴峻時期，應遵從政府推出的抗疫措施，減少社交接觸及聚會。警方行動仍會繼續，會在區內巡查以防有人違反限聚令。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020