九巴經社福機構送出20萬個自製口罩　無家者殘疾者受惠

九巴在屯門車廠設立無塵車間生產口罩，聘有逾四十名員工。(何天成攝)

對部分弱勢社群而言，買口罩是相當大的經濟負擔。九巴母公司載通國際宣布將與本地4間社福機構合作，透過機構每月向無家者、傷殘人士及劏房戶派發合共約20萬個九巴自製口罩，直至疫情顯著緩和為止。九巴指未來會視乎社會需要，不排除會向其他有需要人士派發更多口罩。

九巴宣布將與香港社區組織協會、香港傷殘青年協會、匡智會及香港聾人福利促進會四個社福機構合作派口罩，其傳訊及公共事務部主管林子豪表示，留意到無家者感染風險較高，惟買口罩卻是一個問題；而殘疾人士因出行不便，或不能頻密地外出購買防疫物品，故選擇與該些機構合作。

他坦言初設立口罩生產線時遇到不少問題，如不少國家已把口罩機、口罩物料列為「戰略物資」，運往香港時會有困難，幸好現時供應已穩定，故認為是適合捐贈口罩的時機。

九巴早前在屯門車廠設立無塵車間，四月底已正成投入生產口罩，現聘有逾40名員工，包括聽障或輕度智障人士進行生產工作，視乎人手及材料，日產1萬至10萬個口罩不等；口罩已獲ISO 14644-1 class 8及ASTM Level 1認證。

此外，九巴指即裝推出小童口罩，並會陸續增加口罩生產點，更已推優惠，凡持有有效長者咭、傷殘人士或學生證人士，昨起到指地點購買50個裝口罩可享八五折優惠；市民購買2盒50個裝口罩，即獲贈1包10個裝口罩，送完即止。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020