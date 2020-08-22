沙田警區打擊網上騙案　拘21男女

沙田警區早前接獲多宗報案，包括網上購物騙案、假投資騙案及求職騙案等。騙徒利用社交平台發出貼文，訛稱售賣各類貨品，或以虛假的投資或工作招聘作招徠，要求受害人將金錢存入指定銀行戶口，或以儲值支付工具或「轉數快」等方法過數，受害人轉帳後，騙徒便刪除貼文及失去聯絡。

沙田警區刑事部經過深入調查及情報分析後，鎖定多個疑犯的身份，並於本周二(18日)至昨日(21日)突擊搜查全港多個地點，拘捕12男9女(19至58歲)，涉嫌以欺騙手段取得財產。初步調查顯示，被捕人士至少涉及18宗案件。行動中，警方檢獲多部智能電話及多張提款卡。其中一名被捕人士已被起訴，案件將於9月18日於沙田裁判法院提堂。其餘人士已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

與此同時，鑑於詐騙類案件的上升，沙田警區在今年4月製作了兩套反詐騙動畫，在全港182個公共屋邨、區內近百間中小學、醫院，以及不同的網上平台播放。自6月起，沙田警區亦針對電話騙案、社交媒體騙案、裸聊勒索案等，在區內超過170個地點，包括公共屋邨及私人屋苑大堂，以及升降機內展示防騙海報，提醒市民小心防騙。

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