葵涌豐盛護老院8旬長者染疫　院友及員工深夜撤離

本港昨日(21日)新增27宗新冠肺炎確診個案，令本港個案累計增至4632宗。新增個案中，有18宗為本地感染或相關個案，當中11宗是與家人朋友相聚時受感染。

7宗源頭不明個案中，有一名患者是葵涌豐盛護老院的81歲男院友，他行動自如，可在院舍內自由走動，但目前未知患者在潛伏期內有否外出，他周三曾出現病徵並求醫，同院的70名院友及逾10名員工，在衞生防護中心安排下，於昨晚深夜及今日(22日)凌晨，並由醫療輔助隊人員協助撤離接受檢疫。

另外，大角咀的喜悅護老之家亦有一名院友初步確診，他每周均到廣華醫院洗腎，故定期接受病毒檢測，本周檢測結果顯示他初步確診；由於患者須外出洗腎，早前亦曾外出與親戚吃飯，因此患者有可能在社區感染。由於他會在院舍內四處走動，有逾40名院友及約10名員工需撤離接受檢疫。

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