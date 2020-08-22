修例風波：涉洩200警私隱　紀律部隊女文書助理今日提堂

警方自去年起發現有人在網上懷疑針對性地非法洩露多名人士的個人資料，包括警務人員及公務員等，該些個人資料亦懷疑透過不法渠道獲取。網絡安全及科技罪案調查科人員經深入調查後，於前日(20日)上午，在灣仔區拘捕一名25歲女子，她是入境處文書助理，已經入職約2年。根據警方調查，她在過去1年多次接觸一些社交平台的起底頻道負責人，向他們發放一些個人資料，相信有關資料是她經由入境處系統不法獲取。

警方經過與入境處商討及獲得對方協助下，成功採取拘捕行動。被捕女子已被暫控一項「公職人員行為失當」罪及五項「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪，案件將於今日（22日）上午在東區裁判法院提堂。她正被扣留調查。

高等法院已頒布兩個臨時禁制令，禁止任何人非法地及故意地披露警務人員及其家人的個人資料，令他們受到滋擾及恐嚇，和禁止任何人在網上平台發布或轉發任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的言論。

警方強烈譴責相關行為。警方重申，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。

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