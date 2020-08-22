警方旺角冚賭掃毒　拘36人包括13南亞漢

旺角警區反三合會行動組及特別職務隊，根據線報及經深入調查後，昨日（21）中午突擊搜查旺角區多個單位，搗破4個懷疑非法賭檔及一個毒窟。行動中，拘捕一名47歲姓魏女子涉嫌「經營賭博場所」，另外3名男子及7名女子(24至52歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警員亦同時拘捕一名57歲姓趙男子，涉嫌「經營毒窟」及「販賣危險藥物」，其餘8名男子、3名女子，以及13名分別持香港身份證及「行街紙」的南亞漢(26至62歲)，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。

行動中，警方共檢獲9部釣魚機、7部射擊遊戲機、1部老虎機、賭款約1,000港元、小量懷疑海洛英、18粒懷疑藍精靈、小量現金及一批懷疑吸食毒品工具等。行動中檢獲的毒品總市值約7,000港元。

被捕男女已被扣留調查，警方亦會調查被捕男女有否違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），不排除會向被捕男女發出定額罰款通知書。

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