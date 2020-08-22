東方日報A1：黎智英支持者　庭外恐嚇證人死全家

壹傳媒黎智英於二○一七年參與六四集會時，在未被挑釁下，涉在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，過程被拍下。案件昨天在西九龍法院續審，受害人X接受辯方盤問，期間有疑似是黎智英的「粉絲」不時竊竊私語，又在X出入法庭時責難X沒有戴口罩，罵X「垃圾」。X作供完畢後，再遭疑似「黎粉」咒罵「死全家、冚×剷」等，最終X要在警員護送下，用西裝外套蓋着頭步離法庭。

X昨天在法庭作供期間，疑似黎智英的支持者已不時評論X的證供內容。此外，每當控辯雙方需就法律議題陳詞，裁判官都會着X暫時離開法庭，雖然X已獲法庭豁免在作供期間不用戴口罩，但每當X出入時，他們仍然會責難X不戴口罩，甚至斥X是「垃圾、帶菌者」，質疑X「扮精神病」，連黎智英也忍不住數度將手指擺放在口罩前，示意他們保持安靜。他們隨即靜下來。

X完成作供後，仍不敢立即離開法庭，需等候警員陪同，並在警員護送下，用西裝外套掩着頭急步行向電梯並離去，期間仍不停遭疑似「黎粉」詛咒「死全家、冚×剷」，但他們仍然不罷休，「轉場」走到法院大樓地下擬等候X，但最終等不到X。

辯方昨天繼續盤問X時指稱，X在案發前數天曾在一間餐廳外近距離拍攝被告夫婦，最終被告需後退，期間不慎撞到妻子，令妻子失去平衡，所以被告即「爆粗」罵X。X聞言停頓一會，回想當時情況，但有旁聽者細聲表達不滿，X在回想片刻後，表示對事件沒印象。

此外，辯方又播放當天在維園拍攝的片段，片段顯示被告面容一直沒有變化，也沒有怒氣；辯方又指X看來並不驚慌，因他還開口叫被告冷靜，又笑着向同事說：「（被告）做乜咁勞嘈？」

惟X強調，他當日甫到埗已覺得被告「火藥味好重」，而他遭被告大罵後，有感現場有很多人，故他內心縱然非常害怕，亦要保持冷靜，並向被告解釋以免激化矛盾。X形容被告當天態度兇狠，怕遭被告打，坦言：「記者永遠唔想同被採訪對象有衝突。」

辯方又質疑指，X之後報警，是因為東方想令被告有麻煩。X否認辯方的說法，強調報警是因為怕被告會有後着加害自己：「佢（被告）財大氣粗，係傳媒大亨，有好多採訪、狗仔」，所以決定報警；X補充說，被告曾於一六年拍下其照片，X亦為此感到擔心。辯方質疑X在事發後兩天錄取第二份口供時才首次披露遭拍照一事，直指他虛構，X對此矢口否認。

辯方又提到，律政司延至今年二月才起訴被告，令東方管理層及X不滿，在一八至一九年間更合共十七次去信律政司投訴，目的是希望被告被落案被定罪。X同意有不滿，但去信律政司只因事件已發生了一段時間，理應要處理，他坦言：「定唔定罪我唔知，我只想做個誠實證人，講番發生喺我身上嘅事」。X只想律政司交代進度，坦言是否落案起訴被告，並非他可以處理的事。

此外，X於一七年八月廿四日第三次向精神科醫生求診。辯方指他當時已康復，看醫生只是應警方要求索取醫療報告，期間X亦向醫生誇大其詞。惟X否認，解釋求診是因為醫生着他不能長期依賴藥物。

控罪指，被告黎智英（七十二歲）於一七年六月四日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。若被告一經定罪，最高可被判監禁兩年和罰款二千元。

X日前供稱，案發時他在七米外拍攝被告，惟當他收機後約十秒，被告突然站在X身前，不但爆粗指罵X「×你老母×」，被告更揚言「我實搵人搞×你」、「我已經影×咗你相」。案件下周一（24日）續審。

案件編號：WKCC 956/2020

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