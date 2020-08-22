Dr.東：關節痛有3類原因　要分清楚及早就醫

香港高溫多雨，困擾不少有關節毛病的人，甚至有部分病人笑稱是天文台，每逢翻風落雨前夕，關節便感到痛楚。有風濕科專科醫生提醒若手部或其他關節出現晨僵現象超過30分鐘或以上，便需要及早就醫，以免錯過治療黃金期。

風濕科專科醫生余嘉龍解釋，大部分會導致關節痛的疾病，泛指為風濕病。從科學角度分析，關節腫痛可能是由於溫度，濕度和氣壓的變化所致。細發關節炎的原因分為3種：第1，退化性關節炎，為最常見的關節炎，老化或意外受傷都會可能導致。

第2，發炎性關節炎，由於免疫系統失調，攻擊自己的關節和軟組織，會有紅、腫、熱、痛及晨僵，患者主要會感到手腕和手指關節發炎；比較常見是類風濕關節炎及紅斑狼瘡，亦可能遺傳引致。第3，結晶關節炎，如痛風，因體內累積過多尿酸，引起局部關節發炎反應。

3種關節炎治療方式也大相逕庭，首先需分辨關節炎是屬於發炎性關節炎，抑或是機械性關節炎，發炎性關節炎較容易出現晨僵的情況，如果晨僵持續30分鐘或以上，需要經過一段時間活動過才得以紓緩，便較大機會是發炎性關節炎。

機械性關節炎則發生在沒有晨僵的情況下，反而在活動過會變得愈來愈痛。余指，如果懷疑自己有發炎性關節炎，便需及早求醫，因延誤治療將會破壞軟骨及硬骨，導致變形，影響日常生活機能；較常以藥物及生物製劑治療。

至於退化性關節炎與年齡及身體過重、不正確的姿勢和活動有關，故以物理治療為主，如減少膝關節的負荷，過重者需要減肥，做適當的強化大腿肌肉和膝關節運動等。嚴重則可能需手術矯正，人造關節替換術等。結晶關節炎則需溶化尿酸結晶，如服用降尿酸藥物，以防止關節發炎。

余嘉龍稱，由於關節炎與關節僵硬有關，故建議大眾日常需有運動的習慣，一旦膝蓋痛楚時，最重要是應盡量休息，也可按情況決定冰敷、暖敷或用護膝繃帶以減輕負荷。

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