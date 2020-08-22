難料全民檢測參與人數　陳肇始指愈多人疫情控制愈理想

政府將於9月1日推行全民檢測計劃，食物及衞生局局長陳肇始指正密鑼緊鼓進行大量準備工作，將會於全港九設立室內採樣中心，但擔心疫情回落會減低市民參與檢測計劃的意欲，表示難以估計參與人數。

陳肇始今早(22日)出席電台節目時指，政府將於全港九設立室內採樣中心，包括康文署場地、體育館、學校等。而政府正為計劃進行大量籌備工作，包括中心內的運作流程、感染控制措施及消毒等，而實驗室檢測能力已準備就緒，現時已有幾千名醫護人員參與採樣工作。此外，政府會設立網上預約系統，方便市民前往檢測。

陳肇始指難以估計市民反應及參與人數，相信現時疫情緩和，將減低市民參與計劃的意欲，亦明白市民對不同問題有疑慮，指局方會積極進行宣傳，並保持透明度，解釋絕對不會將檢測資料移交境外。陳強調社區仍有不明傳播鏈及隱形患者，相信參與人數愈多，可有助盡早識別患者，對控制整體疫情愈理想。

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