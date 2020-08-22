保就業下打工仔收入更少　羅致光：限工資水平一半僱主寧結業

羅致光指若規定要將僱員工資劃定在某個水平，相信有一半僱主寧願結業。

第二期保就業計劃本月底開始接受申請。勞工及福利局局長羅致光今早(22日)出席一個電台節目時被問到，有公司申請保就業計劃後，有僱員反而被迫長期放更多「無薪假」，實際收入少於原本薪酬的一半，羅表示疫情期間部分公司損失70%生意，即使政府資助了薪酬支出的一半，仍難以向員工支付原有薪金，故保就業計劃只要求如僱主向政府申請100萬港元補助，僱主向僱員發放的薪金總額就需要不少於100萬港元，但僱主可以將這筆錢靈活調動。

他指如果規定僱主要向政府申報發放薪金的詳細資料，或規定要將僱員工資劃定在某個水平，相信有一半僱主寧願結業，都不會申請保就業計劃。對於有意見批評保就業計劃只是「保僱主」，羅回應稱「保僱主」實際上是保障僱主及僱員的關係，但承認計劃要有取捨。

羅又相信兩大超市集團會申請第二期保就業計劃，並能起示範作用，帶頭讓其他超市亦主動向市民提供優惠。

另外，他指雖然最新失業率略為下降，但只反映7月的情況比4月好，但8月的限制措施史無前例嚴謹，下月公布的失業率不容樂觀。 至於會否考慮向失業人士發放津貼，羅認為，政府早前向全民派發1萬港元，能最快給予開工不足人士「鹽水」，失業援助金並非短期措施，不能夠短暫實施，一定是長期政策，如果要推行，必須周詳考慮。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020