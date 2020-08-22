增8食肆上疫榜　大圍新翠商場佔兩間

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(21日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多8間食肆上疫榜，包括新界區的5間餐廳及九龍區的3間餐廳。

一名58歲居於大圍新翠邨新芳樓的58歲男患者，曾在周四(20日)接連到訪大圍新翠商場的麥當勞及肯德基。另外，本月內最少有16名居於觀塘及秀茂坪的人士確診，當中居於秀茂坪邨秀緻樓的79歲男患者，曾於周一(17日)到訪秀茂坪商場唐記包點。

「新增確診者到訪餐廳名單」

九龍

●慈雲山萬年戲院大廈 嘉豐茶餐廳

●旺角福苑 南記粉麵

●觀塘秀茂坪商場 唐記包點

新界

●大埔寶蓮樓 華輝餐廳

●大埔華樂樓 陸宜居茶餐廳

●大圍新翠商場 麥當勞

●大圍新翠商場 肯德基

●粉嶺和泰街21號 雄泰

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