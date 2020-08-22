東網揭街市群鼠噬豬殼　食環補鑊突擊巡舖檢控9個案

新冠肺炎疫情陰霾下，東網接連踢爆多個街市養「鼠」為患，近日更有2個東九龍區街市先後被揭老鼠「圍噬豬殼」的情況，引發播疫危機。經東網報道後，食物環境衞生署始後知後覺「補鑊」，安排人員清洗街市，並致函運肉車輛負責人，提醒他們在運送屠體時，須確保屠體受保護。該署又於本月13日至昨日(21日)，向新鮮糧食店持牌人或負責人等採取16次突擊行動，當中9宗個案已展開檢控程序。

食環署表示，在本月14至17日期間，分別致函上水屠房及荃灣屠房各運肉車輛負責人及運肉車輛許可證持有人、以及售賣鮮肉的持牌新鮮糧食店及公眾街市售賣肉類的街市攤檔承租人，提醒他們遵守香港法例第132X章《食物業規例》的規定，運送食用牲口屠體及什臟時，採取適當措施確保食物免受污染及變壞。

該署又指，今(22日)會在秀茂坪街市及鄰近的地方進行深層清潔，以及放置捕鼠器加強滅鼠，並與街市檔戶積極商討豬隻屠體抵達街市時的處理安排，而昨日已在大成街街市展開相關行動。

署方稱，會陸續在部分街市展開為期3個月的密集式滅鼠行動，每晚在街市結束營業後徹底清理垃圾及清洗街市通道和溝渠，以消除老鼠的食物來源，並會在深宵時段於街市範圍放置大量捕鼠器加強滅鼠，也會積極鼓勵街市檔戶作出配合，包括清理其雜物及妥善存放其貨物，特別是食物，使檔位範圍及公共地方可保持清潔衞生。

疫情下，署方自7月中起已安排轄下約60個街市陸續提早關閉1小時進行深層清潔消毒、在36個人流較多的街市安裝體溫探測系統、在部分街市裝置水冷移動式空調機。其中署方與機電工程署合作，在部分街市裝置水冷移動式空調機，又在北河街街市進行試驗計劃，安裝2部配備高效率空氣微粒子過濾網的移動式空氣淨化機。

而未來數天12個位於港島、九龍及新界區的公眾街市會提早1小時在晚上7時關閉，進行深層清潔消毒工作。

未來數天會提早於晚上7時關閉的街市：

8月23日（星期日）

灣仔街市

海防道臨時街市

北河街街市

古洞街市購物中心

8月24日（星期一）

正街街市

西營盤街市

花園街街市

沙頭角街市

8月25日（星期二）

保安道街市

牛池灣街市

藍地街市

錦田街市

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020