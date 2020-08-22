料冬季爆發另一波新冠肺炎疫情 港府預留資金月底採購疫苗

本港疫情反覆，專家指或要等待疫苗出現才能令疫情真正受控。食物及衞生局局長陳肇始指，肺炎疫苗價格有浮動，將預留資金於月底進行採購，並會研究如何為市民接種。

陳肇始今早(22日)出席電台節目時指，新冠肺炎疫苗價格出現浮動，但未有實際數字，當局會預留資金於月底進行採購。局方展開採購工作前，會先研究疫苗數據，視乎疫苗潛質再作決定，衞生署則會負責研究如何為市民接種。

此外，對於衞生署署長可擴大授權，容許執法人員進行追蹤患者的工作，陳指現時有紀律部隊人員協助工作，包括警方、海關、入境處等。陳解釋於疫情高峰期時，連續多日有過百名確診患者，增加追蹤工作的難度，同時亦有市民不願配合，故需要更多人員協助有關工作。陳又指冬天可能會爆發另一波疫情，估計屆時亦需要大量人手協助，修改法例可以及早作準備。

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