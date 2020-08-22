學者料本港移民人數續升　冀政府保留人才維持競爭力

政府統計處早前公布最新的人口普查資料，港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝今日(22日)在電台節目指，本港的移民人數持續上升，會對香港產生不利以及長久深遠的影響，又指香港正面對人口老化及人才流出的打擊，盼政府保留及吸引更多人才，以維持競爭力。

葉兆輝引述政府統計處最新的人口普查資料指，本港正面對人口老化及人才流出的雙重打擊，相信因為人口老化，未來死亡數字會不斷遞增，或於下年度超出出生數目，而65歲或以上的人口佔整體約18%，他們大多數屬於非經濟活動從事者，雖然其健康以及財富都高於較早世代的長者，但缺乏居住空間及高質素的護理服務，是兩大需要解決退休生活的問題。

另外，香港居民淨遷移的流出數目相繼增加至20,900人，持有單程證人士遷移到香港的數目為22,100，淨遷移1200人；加上人口自然增長，整體增長1800人。葉表示，有國家最近放寬香港人移民的條件，外地休閒生活、住屋環境、本地的政治情況、社會的分裂、經濟不景等因素對年輕人產生很大的拉力，或會考慮移民。他又相信，來年的移民人數會持續上升，認為該現象正向港府發出警號，需設法維持競爭力，以保留原有的專才，以及吸引更多的人才遷入。

他續指，港區國安法是有需要的，但的確為香港居民造成了憂慮，恐怕香港賴以成功的法治基石、司法獨立以及言論自由會消失，他希望政府能夠小心處理新法怎樣在香港實施落實，釋除市民的顧慮。

卓域集團控股有限公司劉維雄指，港區國安法的實施，及英國宣布符合英國國民（海外）護照資格的港人可申請留英5年，是港人考慮移民的最主要因素，其公司每天接到約80宗有關移民的查詢，而港區國安法實施的當日更接約120宗。他續指，他們主要是中產或高收入人士，平均年齡為38至42歲，均認為香港的自由度漸減，及對本港教育制度沒有信心，故有意移民，為下一代的生活作轉變。

人力事務委員會兼立法會議員譚文豪指，本港的確已經出現移民潮的現象，認為政府的防疫政策不足，以及港區國安法的實施增加本港的不確定性，令市民信心大失，不少高收入及專業人士均考慮帶同下一代離開香港，又得知部分港人甚至已將資金轍離香港，並在英國購買物業，估計下年上半年會有大批港人移民，屆時將會出現明顯的人才流失。人力事務委員會主席鄭泳舜又指，政府政府應先處理好疫情，並改善教育政策，在教學上投放新的元素，例如創新科技等的科目，為年輕人提供機遇，藉此培養更多的人才。

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