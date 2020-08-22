海關推微信公眾號　發放口岸車輛清關資訊

新冠肺炎疫情持續多時，中港之間的出入境安排曾多次改變，影響中港跨境貨運的清關安排，不時有跨境貨運業界反映司機到達口岸時無法過關。海關今日(22日)就此推出「香港海關跨境車輛清關資訊發布」微信公眾號，為跨境貨運業界人士和跨境私家車及跨境巴士司機，提供全面和及時的陸路口岸車輛清關資訊。

海關指，以往透過多個渠道，包括手提電話短訊及電子郵件，向使用道路貨物資料系統的跨境貨運業界人士發放最新的車輛清關資訊，為進一步加強與業界和公眾溝通，故推出微信公眾號，並提供跨境車輛清關最新安排、特別清關提示，以及物品進出境須知等。

有興趣的跨境車輛司機可在微信流動應用程式中搜索「香港海關跨境車輛清關資訊發布」，以獲取最新資訊。

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