涉洩200警私隱予起底群組　紀律部隊女文書助理申保釋被拒

25歲入境事務處文書女助理涉嫌未獲授權登入入境處電腦系統，取得政府高官、警務人員、立法會議員、法官等個人資料，然後供予通訊程式Telegram的「起底」群組發布。該名文書助理被控1項公職人員行為失當罪及5項目的在於使本人或他人獲益不誠實取用電腦罪，案件今日(22日)在東區法院提堂，控方申請暫毋須答辯，待警方進一步調查，案件押後至10月19日再訊，獲法庭批准。辯方申請保釋被拒，被告須繼續還押看管。

控罪指，被告孔穎琛身為擔任公職的人員，即入境事務處文書助理，在2019年12月至今年8月期間，在香港無合理辯解或理由而在執行公職的過程中，故意地做出不當行為，即主動或應其他身份不詳的人以私人名義作出的要求，未獲授權而取用特區政府入境事務處的電腦，過程中搜索及擷取特定人物的個人資料，未獲授權發放上述的個人資料。

她另被控於2019年12月23日、今年1月24日、今年5月6日、今年6月15日及今年8月4日，目的在於使她本人或他人獲益，而五度不誠實取用特區政府入境事務處的電腦。

據了解，被告未獲授權登入入境處電腦系統逾100次，取用了225名人士的個人資料，事主包括政府高官、警務人員、立法會議員、區域法院法官、裁判官及他們的家人。被告將資料給予Telegram「起底」群組的管理員，令事主遭受網絡欺凌及滋擾。警方檢取了被告的手機及電腦，發現她有將相關資料備份，而根據入境處電腦系統紀錄顯示，被告就是登入系統獲取資料的人。

辯方替被告申請保釋，但控方恐防被告繼續操控Telegram帳戶發放資料，又或有機會銷毀證據或棄保潛逃，反對被告保釋。最終裁判官拒絕辯方保釋的申請，案件押後至10月19日再訊，以待警方為被告的手機及電腦進行法證檢驗，及翻閱涉案資料記錄作進一步調查。