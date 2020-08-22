青衣半裸漢偷街坊胸圍　天眼直擊猖狂行徑

青衣大王下村一村屋，今晨(22日)11時44分，警方接獲上址地下姓賴住戶報案，指其家人晾在村屋門外簷篷底的四件胸圍被人偷走。

據悉，現場附近閉路電視拍下案發過程，一名赤裸上身、戴口罩的中年漢，於凌晨4時許路經村屋，在屋外視察四周後，徑自打開村屋圍欄鐵閘，伸手取走多件胸圍，得手後緊抱「戰利品」施然離開。

警方到場調查案件，將案列作盜竊，葵青警區刑事調查隊跟進調查。據附近街坊指，村內亦曾經發生類似案件，涉事村屋上手租客亦曾有衣物被盜去，惟經觀看閉路電視影片後，相信涉案男子並非本村村民，不排除為附近居民。

今日接連發生內衣偷竊案，較早前旺角山東街一幢唐樓亦有住戶報案，指自己晾在單位外的內衣褲被人偷走，警方列作盜竊案跟進。

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