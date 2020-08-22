洪福邨社區設施不足無聚腳點　團體倡開放附近6幅閒置地

過去5年，政府落成逾30個公共屋邨，惟相關社區規劃欠奉，其中包括位於元朗的洪水橋洪福邨。有團體今日(22日)發表新屋邨規劃及周邊閒置用地調查結果，發現洪福邨的社區服務遠遠追不上居民需求，又指出近17個5年內入伙的新屋邨附近，共有39幅閒置用地被丟空，面積近61個標準籃球場。團體批評政府未有加以善用，漠視區內社福需要，建議政府在邨內興建臨時社區服務中心，並公開申請閒置用地的流程及準則，開放予居民使用或非牟利機構借用。

天水圍社區發展陣線自2017年開始，向洪水橋洪福邨居民進行多次社區需要調查，該邨居民均反映其社區需要未被滿足，其中以兒童及家庭活動最為缺乏，其次為假日市集、墟市以及康體運動設施等。

在洪福邨居住了5年的居民Liza表示，入伙時感到十分興奮，但之後卻發現邨內社區設施欠奉，沒有社區中心等「聚腳點」供左鄰右里交流，平日只能在家或到街上閒逛打發時間，直言有時經過邨內閒置土地時，會覺得十分浪費，「咁大塊地用嚟養蚊」。

天水圍社區發展陣線楊健濱表示，洪水橋新發展區雖然不少用地已有規劃，但工程須20至30年後才完備，而洪福邨作為發展區的前期工程，區內居民慘成開荒牛。監察公共屋邨福利規劃聯盟代表吳堃廉亦指，新屋邨面對社區規劃割裂問題，舉例指新屋邨社工隊難覓空間進行小組活動，有居民甚至須於邨內快餐店或公園與社工面談。

另外，團體亦發現，在近5年內入伙的新屋邨中，有近17個屋邨的500米範圍內，有閒置用地，共39幅閒置用地被丟空，面積約近61個標準籃球場，其中單是洪福邨就有6幅閒置用地。惟當有組織想申請該用地時卻困難重重，希望政府可拆牆鬆綁。

團體又建議政府應以組合屋等成本較低的方式，興建臨時社區服務中心，以協助社工隊推行服務，並公開申請閒置用地的流程及準則，在該些土地未有任何用途時開放予居民使用，或予非牟利機構借用場地。

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