街市鼠患為禍食環始執法　業界批「頭痛醫頭腳痛醫腳」

新冠肺炎疫情下，東網早前接連揭發多個街市有老鼠「圍噬豬殼」，令人嘩然，食環署昨日及今日(21及22日)始在秀茂坪街市及黃大仙大成街街市等，與街市檔戶商討豬隻屠體抵達街市時的安排；並進行突擊檢查。有業界代表表示，《食物業規例》中一直有相關指引，而在新冠肺炎的疫情下食物安全致關重要，認為食環署應加強恒常的巡邏，而不是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅相信，業內大部分檔主皆有認真遵守條例，相信「圍噬豬殼」事件只屬個別零星個案，亦認同食環署就商販的違規展開檢控程序，但他認為食物安全涉及多個界別及類型，在疫情下食環署應加強各個範疇的執法、巡邏及檢查。

許又指現時食環署有指引列明，在豬殼運送至攤檔後需放在枱面並以布或其他物品覆蓋；放置在地面時亦應在豬殼下放置最少3寸高的工作台，若攤販在半年內因違反租約的任何條款或條件而累積收到食環署3封警告信，該署便會終止有關攤檔的租約，而商會亦有呼籲會員嚴格遵守條款。

根據香港法例第132X章《食物業規例》的規定，任何人從事運送食用牲口屠體及什臟，須採取適當措施確保食物免受污染及變壞，違例者會被檢控，最高刑罰為罰款1萬港元及監禁3個月。食環署如發現有違例情況，會向相關食物業從業人士提出檢控，重犯者其食物業牌照可被取消。