汕尾5患者新冠病毒溯源　與港流行毒株高度同源

廣東深圳一名超市員工上周五（14日）在汕尾陸豐市區確診新冠肺炎後，有多人中招，防疫部門展開病毒溯源分析。省政府周六（22日）上午召開新聞發布會，省衞健委主任段宇飛表示，經病毒全基因組測序後發現，5名患者的鼻咽拭子樣本中，均顯示屬香港本地流行的HK1分支，與香港流行毒株的病毒序列高度同源達99.99%。

段宇飛表示，疫情發生後，省衞健委、公安廳、深圳和汕尾市疾控中心，開展病毒溯源，採集患者的鼻咽拭子樣本中，進行全基因組三代序列測定和分析，發現樣本的病毒基因序列高度同源，對比全球數據庫近8萬條新冠病毒全基因組序列後，發現與香港流行毒株同源。

另外，省疾控中心主任鄧惠鴻表示，省內各大學、中小學開學臨近，零星個案的出現對開學沒有影響，但學校需安排分期分批錯峰返校，學校和衞生健康部門需做好防疫工作。其中包括學校需追蹤因病請假的學生情況，嚴格師生健康管理制度，了解相關情況等。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020