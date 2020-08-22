網民熱話：馬路「空襲」航拍機　鐵騎士硬食撞傷心口

電單車司機行車期間就算撞到碎石，都可能發生意外，更何況是一部航拍機。近日有網民分享在公路上駕駛電單車時，迎頭撞及一部飛行中航拍機經歷，雖然未致釀成車禍，但心口就遭航拍機撞傷。不少網民留言狠批航拍機機主鹵莽行徑，隨時「攞人命」。

事主前日（20日）在Facebook 群組「香港鐵騎館」內發貼，指當日傍晚在石硤尾龍翔道近澤安邨駕駛電單車時，迎頭飛來一部黑紅色的航拍機，在避無可避下，鎖骨近心口位置被撞傷。事主慶幸未發生車禍，已算不幸中之大幸，「差少少就做好爸爸」。但同時亦發火怒斥機主，「部機同條路一樣色，仲要低飛到飛喺路中心，都唔知想拍乜」。從事主附圖可見，其鎖骨近心口位置被航拍機撞至出現一道明顯傷痕。

不少車友看過貼文後紛紛加入討論，「下次再見到有航拍機就捉住踩爛佢」、「差啲畀部機累死」，亦有人提醒事主，「下次有咩事，伏低頭用頭盔擋一擋」，甚至有人將貼文轉載至航拍機的社交群組，希望能找到該機主追究責任。

網民有話說：

Edwin Man：攞命喎！

Tse Kam Chai：依家啲航拍機真係好Ｘ煩

Ken Lau：一定係殺手，除非唔係！

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