港區國安法：澳洲針對港人新簽證措施生效　須持香港特區護照

澳洲政府上月因應《港區國安法》實施，宣布延長香港特區護照持有人的部分學生或工作簽證逗留期限至5年，並為未來的申請者提供在當地永久居留的途徑。澳洲署理移民部長塔吉（Alan Tudge）在最新的聲明宣布，相關簽證措施於周五（21日）起正式生效。

塔吉表示，澳洲和香港一直保持密切關係，香港優秀人才為該國的經濟及就業機會增長作出巨大貢獻。他表示，明白香港最近發生的事件，意味很多人才希望移居或留在像澳洲般自由民主的國家，而新簽證措施將確保澳洲能招攬那些人才。澳洲境內持臨時工作簽證、畢業後臨時簽證和學生簽證的香港公民有約1萬人，新措施意味他們可延長居留期5年，並申請永久居留簽證。

新措施具體包括，今年7月9日當天持有485類臨時畢業生簽證、482類或457類臨時技術短缺簽證的香港護照持有人，自動獲得5年的居留簽證；目前和未來的香港留學生在順利完成高等教育後，符合要求下可獲為期5年的畢業後臨時簽證；申請臨時工作簽證的香港護照持有人若擁有任何符合緊缺職業清單的資質，並通過勞務市場測試的要求，亦可獲5年簽證。

塔吉表示，現在和未來獲得5年居留簽證的港人，期滿後只要通過所有相關的品格、安全和健康檢查後，便可獲永久居留權。而在偏遠地區學習並選擇在當地工作生活的港人，獲得永久居留權的時間從5年減至3年。澳洲政府宣布為此重開位於香港的簽證中心及安排專員負責，有在澳港人對此表示欣喜和感謝。據指，新措施不惠及持英國國民（海外）護照（BNO）的港人，亦不包括全球人才臨時簽證計劃和出口型企業。

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