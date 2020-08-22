全線郵局下周一回復正常營業時間　疫廈信箱派遞每周3次

政府日前因應新冠肺炎疫情稍有緩和，將於下周一(24日)逐步恢復各部門的公共服務。香港郵政今日(21日)宣布全線郵政局，包括流動郵政局及在黃大仙區內所有的郵政局，將於下周一起回復正常營業時間。同時，郵箱收信及郵件派遞，包括特快專遞，亦會恢復正常服務。

至於過去14天內曾有確診個案的大廈，當局會增加大堂信箱派遞服務至每星期3次，但上門派遞會繼續暫停，直至有關大廈從疫廈名單中剔除。

本月初有郵差確診新冠肺炎後，香港郵政安排3658名前線員工進行冠狀病毒檢測，今表示自願參與檢測的1944名員工檢測結果均為陰性。

因應疫情，香港郵政曾多次減少每周郵件派遞的次數，由平日的一星期6次、到上月20至26日的2次、早前再調整至一星期4次，惟被批評信件及包裹派送的速度慢。

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