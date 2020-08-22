調查指香港大學生幸福感跌 　學者促推廣正向教育

香港城市大學與5所大學的學者的研究，過去3年大學生總體幸福感水平及生活滿意度均顯著下降。團隊建議社會各界推廣正向教育，促進學生心理健康，並建議大學把其納入正規課程，發展獨立的正向心理通識課、推廣服務學習，助大學生探索人生意義及加强應對困難的能力。

團隊在2017至2020年以問卷和訪問形式調查近1,000名大學生，了解他們的幸福感和意義感等。結果顯示，有24.5%和15.7%受訪大學生的焦慮和抑鬱程度達嚴重水平；約60%大學生感受到中等程度以上的時間壓力；約30%大學生感受到中等程度以上的學習疏離，即難以投入學習。在意義感方面，大部分受訪大學生都自覺需要人生意義或仍須探索人生意義，但有超過60%受訪者覺得人生有意義的感覺低。

逾80%大學生的幸福感和滿意度達中等以上程度，但大學生總體幸福感及生活滿意度有明顯下降趨勢。在社會幸福感方面，受訪大學生對「我們的社會是一個理想的社會」或「我們的社會正逐漸發展成為一個較為理想的社會」的同意程度逐年顯著下降，以6分為滿分，在過去3年由平均3.5分降至3.1分。

計劃統籌城大社會及行為科學系副教授郭黎玉晶指，社會幸福感下降可以有很多原因，因爲大學生面對多重壓力，難以用單一社會事件解釋該現象。她建議社會各界關注促進學生心理健康，並建議大學把正向教育納入正規課程、推廣服務學習，助大學生探索人生意義及加强應對困難的能力。

城大與香港大學、香港中文大學、香港浸會大學、香港教育大學合辦「聯校心理健康推廣計劃」，推廣正向教育的理念，促進學生全人發展。目前已有4600名大學生受惠，浸大中醫及生物醫學系五年級生譚同學是其中一人，她指計劃有助了解自己的性格，學習與自己相處，達致中醫注重的「身心靈健康」。她曾派發中藥打氣包給老人家，從而更認識社會各階層的需要，提升歸屬感及參與感。就年輕人社會幸福感下降，她認爲政府可提供更多表達意見及溝通的機會，讓不同階層的市民溝通，修補社會撕裂。

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