初小學生每天網上學習最少半日　家長批「戴幾千蚊眼鏡都救唔到」

新冠肺炎疫情未息，教育局局長楊潤雄早前宣布，全港學校可於原定擬定日期開課，包括8月開課的國際學校和幼稚園、9月開課的中小學和特殊學校，惟所有面授課程暫停至另行通知，學生需在家學習。不少家長收到學校通告指9月開學後，初小學生需每天網上學習最少半日，有家長批評長時間使用電腦會引致小孩近視加深，並會降低專注力。

不少家長在Facebook群組《不願小朋友成為功課奴隸》貼文指，學校於新學年改為網上教授，安排學生需用網上程式Zoom上課最少半日，有學校更要求上午8時至下午3時網上上課，並要穿着整齊校服，家長不滿學校要求嚴謹，需準時開啟網上學習程式，並露出學生樣貌，更稱「唔開樣當無返」。

另一名家長留言批評，長期使用電腦會令小孩近視加深，慨嘆「每日zoom幾小時，戴幾千蚊眼鏡都救唔到」，又指女兒上月到眼科覆診，發現近視加深，需滴減低近視加深速度的眼藥水，醫生更直言小孩缺乏戶外活動，「長此下去都唔掂」。

另外，有家長擔心長期網上學習，會影響學生專注力，又指部分家長需上班，未能陪伴子女上課，認為翻看錄製影片會較彈性。當中亦家長指其經濟條件不足以應付電腦及硬件設備，望政府有需要家庭提供援助。

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